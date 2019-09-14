Рост взаимной торговли Казахстана и Турции превысил 70%

14 сентября 2019 11:00 (UTC+04:00)

По итогам первых семи месяцев текущего года объем взаимной торговли между Казахстаном и Турцией вырос на 73,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Об этом стало известно в рамках встречи между премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и представителями Ассоциации турецких и казахстанских бизнесменов («ТУКИБ») во главе с председателем Совета правления Ассоциации, владельцем компании «Eksen Group» Фыратом Девелиоглу.

В рамках встречи были обсуждены вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-структурами двух стран и реализации новых совместных инвестиционных проектов в Казахстане.

«Турция входит в топ 10 стран-основных торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между обеими странами по итогам 2018 года достиг более 1,9 миллиарда долларов. По итогам семи месяцев текущего года объем взаимной торговли между Казахстаном и Турцией вырос на 73,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Мы высоко ценим участие турецких компаний в реализации экономических проектов в Казахстане. Наша общая задача – повысить уровень инвестиционного сотрудничества», - сказал Мамин.

Глава правительства пригласил турецкий бизнес к созданию экспортно-ориентированных предприятий в сферах АПК, легкой промышленности и строительных материалов.

Официальный курс на 14 сентября составляет 386.71 KZT/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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