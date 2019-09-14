В текущем году в Азербайджане зарегистрировано около 180 тыс. объектов недвижимости

14 сентября 2019 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане за первые восемь месяцев 2019 года зарегистрировано имущественное право почти на 180 тысяч объектов недвижимости, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по вопросам имущества.

За отчетный период число пользователей 26 видов электронных услуг по регистрации недвижимого имущества составило почти 22 тысячи.

За первые восемь месяцев большая часть электронных заявок в комитет (около 188 тысячи) поступило по получению справок по юридическому состоянию недвижимого имущества (Forma-1).

Также за указанный период Комитет провел около 20 электронных аукционов.

Из электронных услуг предлагаемых комитетом 26 относится к регистрации недвижимого имущества, 10 – приватизации госимущества, 3 – управлению госимуществом и аренде, две – кадастру. В целом 38 видов услуг являются интерактивными, а три – информативными.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @kamala_mammadli

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