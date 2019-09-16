В Баку обсудят грузино-азербайджанские экономические отношения

16 сентября 2019 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава 17 сентября совершит визит в Азербайджан, сообщили Trend в грузинском посольстве в Баку.

«В рамках двухдневного визита Турнава проведет ряд встреч с официальными лицами, на которых будут обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, развития экономических отношений», - отметили в посольстве.

В рамках визита также будут обсужден вопрос проведения очередного заседания азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по экономическому развитию.

В последний раз заседание азербайджано-грузинской МПК состоялось 20 декабря 2011 года в Тбилиси.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Председатель Постоянного комитета ВСНП посетит Азербайджан, Казахстан и Россию
Политика 15:36
Производство одежды в Азербайджане выросло
Бизнес 15:30
Венгерская гимнастка: Поддержка зрителей была особенной
Общество 15:29
Азербайджан - в топ-5 стран для экскурсионного отдыха
Общество 15:09
Чехия остается традиционным экономическим партнером Грузии (Эксклюзив)
Бизнес 13:42
Чехия считает Грузию важным стратегическим партнером (Эксклюзив)
Бизнес 13:04
Лента новостей
“AzerTelecom” поддерживает “Caspian Energy Forum Baku-2019” в качестве партнера
Бизнес 15:46
Председатель Постоянного комитета ВСНП посетит Азербайджан, Казахстан и Россию
Политика 15:36
Счастлива участвовать на соревнованиях, организованных в Баку – турецкая гимнастка
Общество 15:33
Производство одежды в Азербайджане выросло
Бизнес 15:30
Венгерская гимнастка: Поддержка зрителей была особенной
Общество 15:29
Туркменистан выставил на биржевые торги крупную партию полиэтилена
Бизнес 15:22
Total Eren - первый крупномасштабный проект по возобновляемой энергии в Узбекистане (Эксклюзив)
Энергетика 15:17
В Гобустане будет представлена интересная программа в рамках Дней европейского наследия
Социум 15:15
В некоторых областях Казахстана отмечено снижение добычи нефти
Бизнес 15:15