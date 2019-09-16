В Баку обсудят грузино-азербайджанские экономические отношения

БАКУ/Trend/ - Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава 17 сентября совершит визит в Азербайджан, сообщили Trend в грузинском посольстве в Баку.

«В рамках двухдневного визита Турнава проведет ряд встреч с официальными лицами, на которых будут обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, развития экономических отношений», - отметили в посольстве.

В рамках визита также будут обсужден вопрос проведения очередного заседания азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по экономическому развитию.

В последний раз заседание азербайджано-грузинской МПК состоялось 20 декабря 2011 года в Тбилиси.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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