В Баку обсудят грузино-азербайджанские экономические отношения

БАКУ/Trend/ - Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава 17 сентября совершит визит в Азербайджан, сообщили Trend в грузинском посольстве в Баку.
«В рамках двухдневного визита Турнава проведет ряд встреч с официальными лицами, на которых будут обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, развития экономических отношений», - отметили в посольстве.
В рамках визита также будут обсужден вопрос проведения очередного заседания азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по экономическому развитию.
В последний раз заседание азербайджано-грузинской МПК состоялось 20 декабря 2011 года в Тбилиси.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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