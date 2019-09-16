Стенд Агентства развития МСБ Азербайджана удостоен награды «Лучший соцпроект» (ФОТО)

16 сентября 2019 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На второй Азербайджанской международной выставке подарков и промо-продукции («Gift & Promo 2019») стенд Агентства развития и малого среднего бизнеса (МСБ) удостоен награды «Лучший социальный проект», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

На второй Азербайджанской международной выставке подарков и промо-продукции (“Gift & Promo 2019”) и второй Азербайджанской международной выставке рекламной и печатной продукции (“AdPrint 2019”).на специальном стенде, созданном при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (АРМСБ) и Германского общества международного сотрудничества (GIZ), демонстрировались изделия ручной работы женщин-предпринимателей и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На стенде были выставлены около 50 видов ручных работ, в том числе, сувениры, резьба по дереву, образцы ковроткачества и декоративно-прикладного искусства, украшения и аксессуары, игрушки и т.д.

В мероприятии, организованном в рамках программы третьего дня выставки, демонстрировались различная одежда и аксессуары, изготовленные субъектами микро и малого предпринимательства.

Отметим, что Агентство оказывает поддержку микро и малым предпринимателям, в том числе, предпринимателям-женщинам и людям с ограниченными возможностями здоровья, стартапам и молодежи в рамках механизмов государственной поддержки и услуг Агентства.

Основной целью является оказание поддержки МСБ в презентации своей продукции и услуг, расширении возможностей сбыта и налаживания деловых связей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Стенд Агентства развития МСБ Азербайджана удостоен награды «Лучший соцпроект» (ФОТО)
  • Стенд Агентства развития МСБ Азербайджана удостоен награды «Лучший соцпроект» (ФОТО)
  • Стенд Агентства развития МСБ Азербайджана удостоен награды «Лучший соцпроект» (ФОТО)
  • Стенд Агентства развития МСБ Азербайджана удостоен награды «Лучший соцпроект» (ФОТО)
  • Стенд Агентства развития МСБ Азербайджана удостоен награды «Лучший соцпроект» (ФОТО)
  • Стенд Агентства развития МСБ Азербайджана удостоен награды «Лучший соцпроект» (ФОТО)
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