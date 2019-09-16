Фуат Октай: за последние годы товарооборот между Азербайджаном и Турцией вырос в 8 раз

16 сентября 2019 19:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С 2002 по 2018 год товарооборот между Турцией и Азербайджаном увеличился более чем в восемь раз и составил 3,2 миллиарда долларов.

До 2023 года товарооборот между странами планируется увеличить до 15 миллиардов долларов.

Об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает в понедельник Trend с азербайджано-турецкого бизнес форума.

По его словам, экспорт Турции в Азербайджан в 2018 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 8,7 процента. Импорт за отчетный период увеличился на 32 процента, составив 1,8 миллиарда долларов.

По словам вице-президента соглашение о преференциальной торговле между двумя странами будет подписано до конца 2019 года.

Соглашение предусматривает введение нулевой ставки таможенной пошлины на взаимные поставки товаров между Турцией и Азербайджаном.

(Автор : Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @kamala_mammadli

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