Столицы Узбекистана и Турции подписали меморандум о побратимстве

17 сентября 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Губернатор Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и мэр Анкары Мансур Яваш, посетивший столицу Узбекистана, подписали меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве и установлении братских связей между двумя столицами, сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу администрации Ташкента.

Артыкходжаев отметил, что документ имеет большое значение для долгосрочных и дружественных отношений между двумя странами и двумя городами и будет способствовать укреплению и расширению сотрудничества в сферах экономики, промышленности, градостроительства, искусства, культуры и туризма.

Мэр Анкары подчеркнул в свою очередь, что развитие отношений между двумя странами и городами всегда было взаимовыгодным. Сейчас в Узбекистане действует около 500 турецких компаний, чей годовой товарооборот составляет порядка 2 миллиарда долларов.

Мансур Яваш подчеркнул, что в настоящее время в Анкаре есть много улиц, названных в честь городов Узбекистана, и предложил назвать одну из улиц Ташкента в честь Анкары.

Как было отмечено, за последние три года узбекско-турецкие отношения вышли на новый уровень. В ходе визита президента Узбекистана в Турцию были подписаны соглашения на сумму более 3,5 миллиарда долларов на реализацию более 30 проектов.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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