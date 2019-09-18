AZAL применяет новые технологии для сокращения вредных выбросов в атмосферу

18 сентября 2019 16:47 (UTC+04:00)

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) и компания OpenAirlines заключили партнерское соглашение по использованию решения SkyBreathe.

Учитывая высокий приоритет для AZAL в вопросе снижения вредных выбросов в окружающую среду, данное соглашение носит для Национального авиаперевозчика Азербайджана стратегический характер.

SkyBreathe Fuel Efficiency — это инновационное решение, использующее алгоритмы обработки большого объема данных, искусственный интеллект и компьютерное обучение для эффективного использования топлива авиакомпаниями и снижения вредных выбросов.

«Мы выбрали программное обеспечение SkyBreathe, как один из лучших инструментов в сфере анализа расхода топлива на всех наших рейсах. ПО с такими широкими возможности, как у SkyBreathe, станет для нас отличным ресурсом, который поможет повысить эффективность использования топлива. Тем самым, AZAL также внесет свой вклад в такой важный сегмент, как защита окружающей среды», - отметил Джамиль Манизаде, директор авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии».

«Мы гордимся тем, что помогаем AZAL еще больше повысить эффективность использования топлива. В настоящее время авиакомпании сталкиваются с вопросами выбросов углекислого газа в атмосферу. Используя решение SkyBreathe, AZAL сможет сократить затраты, влияющие на этот фактор на 2-5%, таким образом заняв лидирующую позицию в области охраны окружающей среды», - объяснил Александр Ферей, генеральный директор OpenAirlines.

Заключив соглашение с OpenAirlines «Азербайджанские Авиалинии» стали членом крупнейшего сообщества авиакомпаний, включая FlyDubai, Air France, Norwegian, Iceland Air и ряд других лидирующих авиаперевозчиков, использующих решение Skybreathe в рамках политики защиты экологии и эффективного использования топлива.

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