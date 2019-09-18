Азербайджанские Авиалинии приобрели техподдержку почти на 78 тыс. манатов

18 сентября 2019 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские авиалинии" закупило у компании KC&SS - одной из ведущих в сфере телекоммуникационной техники и оборудования систем безопасности - техническую поддержку ПО систем видеонаблюдения и контрольно-пропускных пунктов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на государственный портал госзакупок Азербайджана, на покупку техподдержки "Азербайджанские авиалинии" выделили 77,9 тысячи манатов.

В частности, авиакомпания закупила годовую техническую поддержку аппаратного и программного обеспечения сервера BNS на 36,8 тысячи манатов, и годовую техническую поддержку аппаратного и программного обеспечения сервера систем видеонаблюдения (VMS) на сумму 41,1 тысячи манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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