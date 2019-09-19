Anglo Asian Mining может начать добычу на новых месторождениях в Азербайджане

19 сентября 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Производитель золота в Азербайджане - компания Anglo Asian Mining планирует начать добычу на новых месторождениях страны, сообщили Trend в компании.

Согласно информации, электромагнитная разведка показала, что есть новое месторождение в окрестностях Гедабека. "Также она показывает, что есть большой потенциал в Ордубаде, и геологическая команда работает над этим", - сказали в компании.

В первой половине 2019 года Anglo Asian Mining произвела 34,394 тысячи унций золота, что на 3,3 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также за первые шесть месяцев текущего года были добыты 963 тонн меди (рост на 39 процентов), около 84,58 тысячи унций серебра (сокращение на 0,3 процента).

Компания Anglo Asian Mining PLC имеет права на разработку шести месторождений на юго-западе Азербайджана - "Гедабек", "Ордубад", "Гоша Булаг", "Гызыл Булаг", "Вежнали" и "Соютлу" - на основе подписанного в августе 1997 года с правительством Азербайджана соглашения по типу PSA.

В мае 2014 года AAM и швейцарская группа Industrial Minerals SA подписали трехлетнее соглашение на продажу концентрата меди, добытого на месторождении "Гедабек". В марте 2016 года был подписан второй контракт, который будет действовать до конца 2018 года, на продажу концентрата меди, производимого на флотационном заводе компании.

Добытое на месторождениях золото направляется на очистку в Швейцарию. Слитки доставляются в Азербайджан и хранятся на счету правительства.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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