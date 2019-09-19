Азеркосмос подписал контракт с африканской компанией Intersat

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеркосмос" подписал контракт с компанией Intersat, предлагающей интернет-решения через спутник в африканском регионе, сообщает Trend со ссылкой на спутниковый оператор Азербайджана.

Контракт был подписан в рамках международной выставки-конференции IBC 2019, проходившей в Амстердаме 12-16 сентября.

Согласно договору, "Азеркосмос" посредством спутника Azerspace-2 предоставит надежную связь (интернет, сеть, звук, видео и другие услуги передачи данных) на всем Африканском континенте.

«Azerspace-2 внесет свой вклад в устранение проблемы доступа к цифровой информации в отдаленных регионах Африки. Спутники Азербайджана – Azerspace-1 и Azerspace-2 предоставляют услуги интернета на 2/3 части африканского континента», - говорится в сообщении.

Отметим, что в настоящее время в ведении Азербайджана в лице ОАО "Азеркосмос" находятся два спутника связи Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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