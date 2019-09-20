Компания AzerGold закупит запчасти для генераторов

БАКУ /Trend/ - Компания AzerGold направит 323 473 маната на закупку запчастей для генераторов, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на сайт госзакупок.
Согласно информации, контракт был заключен с компанией KM Services MMC.
Отметим, что ЗАО AzerGold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, управлением месторождениями драгоценных и цветных металлов, их добычей, переработкой и продажей, а также применением в этой сфере новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной области.
(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер: @kamala_mammadli
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.