Компания AzerGold закупит запчасти для генераторов

20 сентября 2019 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания AzerGold направит 323 473 маната на закупку запчастей для генераторов, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно информации, контракт был заключен с компанией KM Services MMC.

Отметим, что ЗАО AzerGold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, управлением месторождениями драгоценных и цветных металлов, их добычей, переработкой и продажей, а также применением в этой сфере новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной области.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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