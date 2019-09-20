До конца года в Китае откроются три торговых и один винный дом Азербайджана - министр

20 сентября 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Китай нацелены на расширение торгово-экономических связей, и работают над реализацией ряда крупных проектов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев сказал в беседе с журналистами в рамках состоявшегося в Баку азербайджано-китайского бизнес-форума.

По словам министра, до конца текущего года планируется открытие трех торговых и одного винного дома в Китае.

"Мы нацелены на увеличение экспортных возможностей с китайской стороной. За последние шесть месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос в 2,3 раза, составив 1, 6 млрд долларов. При этом основная доля экспорта из Азербайджана пришлась на нефтепродукты. Но мы постепенно наращиваем также экспортный потенциал ненефтяной продукции", - сказал он.

Мустафаев отметил, что на сегодня в Азербайджане работают 119 компаний с китайским капиталом в сферах промышленности, финансов и оказания разного рода услуг.

(Автор: Матанат Насибова)

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