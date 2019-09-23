Литва предлагает Азербайджану партнерство в транспортной цепочке Европа-Китай (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Литва предлагает Азербайджану рассмотреть возможность партнерства в транспортной цепочке Европа-Китай, сказали Trend в министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

"Важным моментом в литовско-азербайджанском сотрудничестве в транспортной сфере является присоединение Азербайджана к международному железнодорожному проекту "Viking Train", который связывает сеть морских контейнерных линий Балтийского и Черного, Средиземного и Каспийского морей. Кроме того, Литва предлагает Азербайджану рассмотреть возможность партнерства в грузоперевозочной цепочке Европа-Китай через Евразийский транспортный мультимодальный коридор ТРАСЕКА (порт Достык-Актау-Баку (Алят)", - сказали в министерстве.

В министерстве заявили, что две страны подтвердили свое желание расширить сотрудничество в области автомобильных перевозок и грузоперевозок и заключить Соглашение между правительствами Азербайджана и Литвы о сотрудничестве в области международных перевозок, пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом.

"Кроме того, Литва готова продолжить процесс согласования проекта соглашения между правительством Азербайджана и правительством Литвы о морском транспорте", - сказали в министерстве.

Отметим, что основная цель проекта "Viking Train" - это обеспечение доступа скандинавских стран, через Литву, Беларусь и Украину, в Черноморский регион и последующая доставка грузов в Азербайджан, Иран, Центральную Азию, Дальний Восток и Индию. Согласно подсчетам, доставку грузов по данному коридору из Индии в Северную Европу можно осуществить за 20 дней, а из Китая в течении 16-18 дней. Доставка грузов по альтернативным маршрутам осуществляется за 35-40 дней.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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