Госкомтаможня Азербайджана провела очередной экзамен для сотрудников компаний

23 сентября 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Государственном таможенном комитете был проведен седьмой экзамен для специалистов по таможенному оформлению компаний, занимающихся таможенным представительством, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на комитет.

По данным комитета, в экзамене приняли участие 55 человек. В целом до сегодняшнего дня из 525 участников экзаменов 229 получили высокие оценки.

Экзамен прошел под контролем руководителей Главного управления Государственного таможенного комитета и представителей соответствующих органов.

Целью экзаменов является формирование и усовершенствование института таможенного представительства, повышение знаний и навыков, действующих в этой сфере сотрудников компаний, соответствие их деятельности существующему законодательству и международным стандартам.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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