ОАО "Азеркосмос" объявило о проведении опроса котировок

БАКУ/Trend/ - ОАО "Азеркосмос" проводит опрос котировок для отбора страховщика по добровольному медицинскому страхованию, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Желающие принять участие должны направить предложения до 18:00 26 сентября 2019 года, вскрытие пакетов с предложениями состоится в 9:00 27 сентября 2019 года.

Дополнительную информацию можно получить по контактам:

телефон: +(99412) 565-00-55

контактное лицо: Джейхун Алиев

ОАО "Azerkosmos" создано в 2010 году. В настоящее время в ведении Азербайджана в лице ОАО "Азеркосмос" находятся два спутника связи Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.