Азербайджан начал производство алюминиевых пресс-форм (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках мер, предпринимаемых в целях сокращения зависимости алюминиевой промышленности Азербайджана от импорта, ООО «Азералюминий» наладило полезные кооперационные связи и начало производство алюминиевых пресс-форм, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на коспанию.

Металлографическая структура и механические свойства этой продукции соответствуют современным стандартам.

Изготовленные пресс-формы уже установлены на конвейеры, и готовы к эксплуатации.

ООО «Азералюминий», используя имеющийся потенциал, продолжит работу по организации внутреннего производства импортируемых деталей технического оборудования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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