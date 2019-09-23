В Казахстане временно приостановлена регистрация авто

23 сентября 2019 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центрах обслуживания населения (ЦОН) Казахстана приостановлен прием документов на регистрацию и перерегистрацию автотранспорта, сообщил директор государственной корпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Faceboоk Жуманбая.

«Уважаемые автовладельцы! 23 сентября 2019 года в связи с техническими работами в базе данных МВД РК прием документов в специализированных ЦОНах на регистрацию и перерегистрацию автотранспорта будет приостановлен с 10.30 до 12.30 и с 17.00 до 19.00», - сообщил Мурат Жуманбай на своей странице в Faceboоk .

По его словам, это связано с техническими работами в базе данных.

«К слову, эта же услуга не будет доступна в обозначенное время и на портале электронного правительства. Просим проявить понимание», - добавил Жуманбай.

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