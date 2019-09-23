Экономические реформы в Азербайджане проходят успешно — Аналитик

23 сентября 2019 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате экономических реформ, проведенных президентом Ильхамом Алиевым, в течение первых семи месяцев текущего года темп роста в ненефтяном секторе страны повысился на три процента, а в ненефтяной промышленности на 15,8 процента, экспорт в ненефтяном секторе увеличился на 17 процентов. При этом, инфляция составила 2,7 процента, и манат сохранил стабильность.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, об этом сообщил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы на обсуждениях о статусе реализации Стратегических дорожных карт в 2019 году.

По словам Гасымлы, наличие положительного сальдо в платежном балансе и балансе сводного бюджета, является основой макроэкономической стабильности и создает фундамент для осуществления революционного социального пакета. «Повышение благоприятности бизнес среды в соответствии со Стратегической дорожной картой по перспективам национальной экономики стало причиной того, что в Азербайджане за первые семь месяцев текущего года капитальные вложения в ненефтяной сектор увеличились на девять процентов и достигли 4,6 миллиарда манатов, несмотря на то, что объем инвестиций уменьшился как в регионе, так и по всему мире.

Доходы в ненефтяном секторе также увеличились на 841,1 миллиона манатов или 20,6 процента, несмотря на то, что по сравнению с первым полугодием прошлого года, за соответствующий промежуток текущего года доходы государственного бюджета от нефтяных месторождений снизились на 251 миллион манатов или 4,4 процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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