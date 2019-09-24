Азербайджан принял участие на форуме индийских производителей продуктов питания (ФОТО)

24 сентября 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация азербайджанского ОАО «Аграрные закупки и снабжение» посетила традиционный форум индийских производителей продуктов питания в Москве, сообщает Trend со ссылкой на Минсельхоз.

Глава делегации Лейла Мамедова рассказала о текущем состоянии сельского хозяйства Азербайджана и инвестиционных возможностях. Она также пригласила представителей мероприятия на международной выставку Caspian Agro 2020 в Баку.

Мамедова подчеркнула, что индийские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в сельское хозяйство Азербайджана.

Далее она пригласила представителей индийских компаний посетить стенд Азербайджана на Московской международной продовольственной выставке, которая пройдет с 24 по 27 сентября.

На выставке ОАО «Аграрные закупки и снабжение» представит местную продукцию под названием «Из села в город».

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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  • Азербайджан принял участие на форуме индийских производителей продуктов питания (ФОТО)
  • Азербайджан принял участие на форуме индийских производителей продуктов питания (ФОТО)
  • Азербайджан принял участие на форуме индийских производителей продуктов питания (ФОТО)
  • Азербайджан принял участие на форуме индийских производителей продуктов питания (ФОТО)
  • Азербайджан принял участие на форуме индийских производителей продуктов питания (ФОТО)
  • Азербайджан принял участие на форуме индийских производителей продуктов питания (ФОТО)
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