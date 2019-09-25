Агентство развития МСБ провело очередное просветительское мероприятие (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) провело просветительское онлайн-мероприятие на тему корпоративного управления для предпринимателей и его роли в эффективной деятельности компании, исследований внутреннего рынка и документа поощрения инвестиций.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство, на мероприятии, организованном при поддержке Азербайджанского государственного экономического университета, предприниматели были проинформированы представителями министерства экономики и Агентства развития МСБ по соответствующим темам.

В Онлайн-мероприятии приняли участие около 400 предпринимателей из Баку и регионов страны.

В рамках мероприятия, наряду с непосредственным общением, предпринимателям была предоставлена возможность отправки письменных вопросов экспертам. Эксперты ответили на большинство вопросов, оперативно, в рамках мероприятия.

Для привлечения к участию как можно большего числа предпринимателей, оно транслировалось в реальном времени на странице Агентства в Facebook.

Чтобы поддержать участие в мероприятии субъектов МСБ, действующих в регионах, "Друзья МСБ" в 14 городах и районах страны оказали оказали содействие желающим.

Отметим, что предприниматели заранее были проинформированы о проведении мероприятия на сайтах, страницах в соцсетях министерства экономики и Агентства, а также через СМИ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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