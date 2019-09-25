Вице-президент Международной финансовой корпорации: "Программа реформ в Азербайджане постоянно расширяется"

25 сентября 2019 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) завершила реализацию проекта консультационных услуг по финансовой инфраструктуре Азербайджана.

Вице-президент Международной финансовой корпорации (IFC) по развитию экономики и частного сектора Ганс Петер Ланкес рассказал сегодня о проделанной работе в Азербайджане, передает в среду Trend с заключительной конференции IFC в рамках проекта "Укрепление финансовой инфраструктуры Азербайджана и Центральной Азии".

Как сообщил Ланкес, доступ к финансированию является одним из ключевых препятствий для развития малого и среднего бизнеса, и именно поэтому в 2009 году IFC при щедрой поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) запустила проект консультационных услуг по финансовой инфраструктуре Азербайджана. Цель проекта, который был разработан в три этапа, изменить правила игры для малого бизнеса в экономике, консультируя правительство Азербайджана о путях повышения уровня кредитования малых фирм и стимулирования экономического роста.

Первый этап заключался в признании необходимости проведения реформы. На втором этапе, необходимо было работать непосредственно с частным сектором, чтобы понять, на чем следует сосредоточиться. И третий был направлен на создание институтов, рассказал Ланкес.

При поддержке корпорации Азербайджан провел восемь реформ, которые помогли стране войти в список крупнейших экономик мира, показавших наибольшее улучшение показателей в последнем отчете группы Всемирного банка "Doing Business", где рассматривается деловой климат в 190 странах мира. В отчете "Doing Business" это было отмечено, как наибольшее количество реформ в отдельной стране.

"Это захватывающее событие, но это только верхушка айсберга, так как программа реформ постоянно растет и охватывает значительную долю частного сектора, в том числе и малого бизнеса" - сказал представитель МФК.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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