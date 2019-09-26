Фонд развития предпринимательства с начала года выдал льготных кредитов на сумму более 116 млн манатов

26 сентября 2019 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В текущем году Фонд развития предпринимательства (SIF) предоставил около 116,4 миллиона манатов льготных кредитов для финансирования инвестиционных проектов предпринимателей. Об этом сказал замминистра экономики Сахиб Мамедов во время бизнес-форума в Агдамском районе Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на минэкономики.

По словам замминистра, реализация инвестиционных проектов поспособствует открытию более чем 3800 рабочих мест.

Также было отмечено, что, включая кредиты, предоставленные на текущем мероприятии, до сегодняшнего дня по линии Фонда было выдано 44,6 миллиона манатов льготных кредитов для финансирования 1300 инвестиционных проектов предпринимателей в экономическом районе Верхний Карабах.

Сегодня SIF выдал 21 предпринимателю экономического района Верхний Карабах льготных кредитов на общую сумму 1,9 миллиона манатов. Кредиты будут направлены на реализацию проектов в сферах животноводства, хлопководства, рыбоводства, в производстве хлеба и других сферах.

Реализация этих проектов позволит открыть 50 новых рабочих мест.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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