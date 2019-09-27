Франция оценила усилия Туркменистана по укреплению регионального сотрудничества на Каспии

27 сентября 2019 13:04 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Президент Франции Эммануэль Макрон в письме к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову высоко оценил усилия Туркменистана по укреплению регионального сотрудничества, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное послание.

"Я высоко оцениваю усилия Туркменистана по укреплению регионального сотрудничества, примером чего является успех первого Каспийского экономического форума, состоявшегося 11–12 августа 2019 года в Авазе",- сказано в письме.

Письмо адресовано по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости (27 сентября).

"Вы можете рассчитывать на мою решимость и дальше развивать сотрудничество между Туркменистаном и Францией в культурной, научной и образователь- ной сферах, а также поддерживать проекты наших компаний в целях укрепления экономики вашей страны посредством реализации многочисленных преимуществ, которыми Туркменистан обладает",- пишет Макрон.

Отметим, что бизнес Франции на туркменском рынке представлен в таких сферах, как строительство, транспорт, туризм и энергетика.

Две страны заинтересованы в реализации проекта транспортировки туркменского газа в Европу. Рассматривается вариант прокладки газопровода через Каспий и Азербайджан и подключения его к транснациональным проектам в европейском направлении.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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