В Туркменистане прошёл военный парад в честь Дня независимости (ФОТО)

АШХАБАД /Trend/ - В столице Туркменистана Ашхабаде на центральной площади в пятницу прошёл военный парад в честь 28-летия независимости Туркменистана, сообщает корреспондент Trend.

Парад начался с доклада министра обороны генерал-майора Бегенча Гундогдыева президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

После получения от Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Туркменистана команды начать парад министр обороны принял парад согласно военному церемониалу.

На параде были продемонстрированы тяжёлая броневая машина израильского производства COMBAT-2, боевые квадроциклы и лёгкие автомобили десанта для труднодоступных местностей, современные внедорожники от ведущих мировых производителей.

Затем боевую выучку в управлении показали звено на вертолётах Еврокоптер-145 и боевые лётчики на штурмовиках Су-25.

На параде также был продемонстрирован конь по кличке «Довамлы» (Dowamly) 2017 года рождения, который был подарен Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову от имени правительства страны.

(Автор: Ляман Зейналова)

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