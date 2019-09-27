Единой валюты стран ЕАЭС не будет

БАКУ /Trend/ - Страны Евразийского экономического союза не планируют формирование валютного союза и введение единой валюты, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.
Этот вопрос и другие основные направления Евразийской интеграции определены Договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года.
Договором предусмотрено проведение согласованной валютной политики для обеспечения взаимной конвертируемости национальных валют и создание условий для функционирования общего финансового рынка. Вопросы денежно-кредитной политики и валютного регулирования полностью остаются в компетенции центральных банков стран ЕАЭС.
Таким образом, формирование валютного союза и введение единой валюты не предусматривается. Также не предусмотрено и не рассматривается создание единого центрального банка с передачей ему функций наднационального регулирования для проведения единой денежно-кредитной политики.
В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе Евразийский банк развития не является рабочим органом ЕАЭС и его деятельность не предусмотрена договором.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @nargiz_sadikh
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