Единой валюты стран ЕАЭС не будет

БАКУ /Trend/ - Страны Евразийского экономического союза не планируют формирование валютного союза и введение единой валюты, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

Этот вопрос и другие основные направления Евразийской интеграции определены Договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года.

Договором предусмотрено проведение согласованной валютной политики для обеспечения взаимной конвертируемости национальных валют и создание условий для функционирования общего финансового рынка. Вопросы денежно-кредитной политики и валютного регулирования полностью остаются в компетенции центральных банков стран ЕАЭС.

Таким образом, формирование валютного союза и введение единой валюты не предусматривается. Также не предусмотрено и не рассматривается создание единого центрального банка с передачей ему функций наднационального регулирования для проведения единой денежно-кредитной политики.

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе Евразийский банк развития не является рабочим органом ЕАЭС и его деятельность не предусмотрена договором.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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