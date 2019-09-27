Экспорт Азербайджана за восемь месяцев 2019 года превысил $13 млрд

27 сентября 2019 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-августе 2019 года экспорт Азербайджана составил 13,5 миллиарда долларов, что на 633 миллионов или на пять процентов больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава департамента Центра экономических реформ и коммуникаций Рамиль Гусейн во время презентации "Обзора экспорта" за сентябрь.

По словам главы департамента, за отчетный период ненефтяной экспорт составил 1,277 миллиарда долларов, что на 184 миллионов долларов или на 17 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

"Ожидается, что до конца 2019 года удастся сохранить набранные темпы экспорта ненефтяной продукции, и ее объемы составят два миллиардов долларов", - сказал Гусейн.

В августе ненефтяной экспорт составил 144,4 миллионов долларов, что на 15 процентов или 19 миллионов долларов больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Глава департамента также отметил, что в пятерку ведущих импортеров азербайджанской ненефтяной продукции за восемь месяцев вошли Россия, Турция, Швейцария, Грузия и Италия.

(Автор: Кямаля Мамедлы Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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