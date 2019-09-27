Германия поддерживает сближение ЕС и Азербайджана - посол

БАКУ/Trend/ - Германия поддерживает сближение ЕС и Азербайджана. Как передает в пятницу.Trend, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на проходящем в Баку германо-азербайджанском бизнес форуме, посвященном модернизации промышленности и инфраструктуры 2019

Посол отметил, что Азербайджан является ведущим торговым партнером Германии, и гарантом энергетической безопасности ЕС.

«Азербайджану необходимо и дальше сближаться с Европейским Союзом и выстраивать отношения со странами континента. Уверенное развитие экономики Азербайджана в интересах Германии и Европейского Союза. Нас радует, что экономика Азербайджана растет, и этот процесс наблюдают, в том числе Всемирный банк и другие международные структуры. В то же время этот факт является большим достижением для Азербайджана», - сказал Вольфганг Маниг, добавив, что страна имеет большой потенциал для развития экономики.

Посол отметил, что в ближайшее время ожидается визит европейских представителей в Азербайджан, в целях обмена опытом в области сельского хозяйства.

Отметим, что с начала 2019 года объем товарооборота между Азербайджаном и Германией превысил один миллиард долларов.

При этом в 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Германией вырос на 61 процент, составив 1,4 миллиарда евро.

Доля Азербайджана среди партнеров Германии на Южном Кавказе в 2018 году составила 70 процентов.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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