Азербайджан намерен продавать удобрения на рынке России и СНГ

27 сентября 2019 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день в Азербайджане имеются определенные пустоты в сфере производства сельхозпродукции. Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Центра аграрных исследований министерства сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде на проходящем в Баку азербайджано-германском бизнес-форуме, посвященном модернизации промышленности и инфраструктуры.

По словам директора Центра, в настоящее время в Азербайджане производится около 150 тысяч тонн семенного картофеля, тем не менее, в этой сфере имеются пустоты в объеме150 тысяч тонн продукции.

«На наш взгляд, целесообразно построить в Азербайджане завод по производству удобрений совместно с какой-либо немецкой компанией, с тем, чтобы продавать удобрения на рынке России и СНГ. Учитывая то, что в Азербайджане сформированы благоприятные условия для развития различных отраслей экономики, и в том числе сельского хозяйства, можно было бы воспользоваться этой возможностью в целях заполнения имеющихся пустот в данной сфере», - сказал Фикретзаде.

По словам директора Центра, тем самым это может позволить вывести продукцию не только на местный, но и на внешний рынок.

Фикретзаде напомнил, что потенциал производства винограда в Азербайджане намного выше, чем в Грузии и Молдове, тем не менее, все еще отечественная продукция еще недостаточно представлена на внешних рынках.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан привлекателен для международных инвесторов - Палата по надзору за финансовыми рынками
Бизнес 17:12
Германия поддерживает сближение ЕС и Азербайджана - посол
Бизнес 16:08
ЕС получит максимум от TANAP вместе с Азербайджаном и Турцией
Энергетика 14:28
Корейское агентство по международному сотрудничеству выделит Азербайджану грант в $10 млн
Бизнес 13:04
Азербайджан вошел в ТОП-20 рейтинга Doing Business 2020
Бизнес 12:48
SOCAR продолжает прокладку газораспределительных сетей в Грузии
Энергетика 12:08
Лента новостей
Российская ERIELL впервые обнаружила газ в доюрских отложениях Узбекистана
Энергетика 17:39
Свыше 17% образцов пчеловодческой продукции, вынесенных на ярмарку в Баку, признаны некачественными - Агентство
Общество 17:36
Иностранные инвесторы вложат свыше $200 млн в строительный сектор Казахстана
Бизнес 17:34
Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
Политика 17:32
Казахстан и Южная Корея реализуют свыше 40 совместных инвестпроектов
Бизнес 17:26
Госагентство по туризму Азербайджана объявляет конкурс для представителей СМИ
Туризм 17:23
ТОП 5 стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции за август
Бизнес 17:18
На строительство дороги в Шабране выделено 12 миллионов манатов
Политика 17:16
ТОП-5 стран импортеров азербайджанской ненефтяной продукции за 8 месяцев 2019 года
Бизнес 17:15