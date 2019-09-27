Азербайджан привлекателен для международных инвесторов - Палата по надзору за финансовыми рынками

27 сентября 2019 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день Азербайджан является достаточно привлекательной страной для международных инвестиций. Как передает в пятницу Trend , об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышев, в ходе состоявшегося в Баку азербайджано-германского бизнес-форума.

По словам Алышева, сектор ценных бумаг в Азербайджане также адаптировался к зарубежным стандартам.

«По нашим оценкам, в настоящее время нет каких-либо сомнений относительно привлекательности финансового сектора в Азербайджане. Страна обладает достаточным потенциалом для дальнейшего развития бизнес среды в финансовом секторе», - сказал Алышев.

Отметим, что на азербайджано-германском бизнес-форуме «Модернизация промышленности и инфраструктуры 2019» приняли участие представители финансового сектора двух стран, а также ведущие специалисты в сфере сельского хозяйства, транспорта, ИКТ.

В рамках форума были проведены двусторонние деловые встречи.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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