Азербайджанским предпринимателям выдано свыше 400 документов о поощрении инвестиций - замминистра

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день азербайджанским предпринимателям выдано свыше 400 документов о поощрении инвестиций.

Как передает Trend, об этом сказал замминистра экономики Ниязи Сафаров в рамках азербайджано-германского бизнес-форума в Баку.

По словам замминистра, в настоящее время более 340 предпринимателям выдано 405 документов о поощрении инвестиций.

«В дальнейшем планируется вложить 3,8 миллиардов долларов инвестиций в экономику с тем, чтобы открыть более 27 тысяч рабочих мест. В Азербайджане создана благоприятная бизнес среда для развития предпринимательства, как в Баку, так и в регионах страны. Со стороны государства принимаются соответствующие шаги в поддержку поощрения бизнеса», - сказал замминистра.

По словам Сафаров, созданию оптимальных условий для развития бизнес климата способствовали коренные реформы, проведенные в различных отраслях экономики.

Отметим, что в азербайджано-германском бизнес-форуме «Модернизация промышленности и инфраструктуры 2019» приняли участие представители финансового сектора двух стран, а также ведущие специалисты в сфере сельского хозяйства, транспорта и ИКТ-сектора.

В рамках форума были проведены двусторонние деловые встречи.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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