Национальная армия способна обеспечить защиту территориальной целостности Туркменистана - госагентство

АШХАБАД / Trend/ - Национальная армия способна обеспечить защиту территориальной целостности Туркменистана, комментирует госагентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ) итоги военного парада в честь Дня независимости Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на информацию ТДХ.

На военном смотре накануне была представлена современная техника, состоящая на вооружении армии Туркменистана.

По площади одна за другой двигались механизированные колонны различных родов войск, во главе которых следовал военный автомобиль «Combat Guart». За ним - мототранспортные средства, предназначенные для быстрого и беспрепятственного выполнения боевых задач спецподразделениями.

Продолжили смотр машины марок «MRZR-D2», «MRZR-D4», «DAGOR», «AJBAN», которые помогают формированиям спецназначения в труднодоступных местах.

На вооружении имеются бронированные автомобили «Land Rover», а также «NIMR», укомплектованные противотанковыми ракетными комплексами, миномётами и пулемётами.

ВС Туркменистана также располагают военными автомобилями марки «AL SHIBL», предназначенными для групп специального назначения.

На параде была представлена машина марки «KARAKAL», бронетранспортёры БТР-80А и бронированные машины марки «KIRPI».

В последние годы, ВС Туркменистана систематически обеспечиваются средствами связи новейших образцов, в том числе передвижными, стационарными и размещёнными на автотранспортных средствах радиостанциями, отмечает ТДХ.

Наглядным подтверждением тому служат автомобили «Land Rover» оснащенные средством радиосвязи «Rode Schwarz» и зенитно-ракетные комплексы «FM-90», применяемые для уничтожения наблюдаемых наземных и надводных целей.

Смотр продолжила механизированная колонна, которая состоит из специализированных транспортных средств – «Toyota HILUX», «COBRA», «MANTRA», «PMVSURVIVOR- II», «KIRPI», отличающихся мощностью, скоростными качествами и высокой проходимостью.

Следом проезжали автомобили «IVECO», на которых установлен зенитно-ракетный комплекс «ЗУ-23» для уничтожения воздушных целей на низкой высоте. В ходе парада были также представлены легкобронированные машины, в том числе – «OTOKAR», «FORD», «TOYOTA TUNDRA», «GMC Sierra», «PMV SURVIVOR II».

Парад продолжили Военно-воздушные силы страны: группа боевых вертолётов «Ми-17» и «Ми-8». Следом пролетали винтокрылые машины «Agusta-109» и «Agusta-139», используемые для охраны государственной границы, в том числе в труднодоступной горной местности.

Военный парад в воздухе продолжали вертолёты «Eurocopter-365» и «Eurocopter-145».

Над площадью пролетал специальный самолёт «Diamond-42», технические характеристики которого позволяют проводить разведывательные полёты, осуществлять аэрофото- и видеосъёмки. За ним следовала группа боевых самолётов «Су-25».

Отметим, что согласно принятой Туркменистаном военной доктрине, страна следует принципу оборонной достаточности и обладает статусом позитивного нейтралитета и не входит ни в один из военно-политических блоков.

Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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