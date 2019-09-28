Иран и Казахстан готовы развивать сотрудничество на уровне частного и госсектора

28 сентября 2019 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран и Казахстан обсудили вопросы развития многостороннего сотрудничества между государственным и частным сектором стран, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Казахстана.

Обсуждение состоялось 26-27 сентября 2019 года в Нур-Султане в рамках 16-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между странами.

Сопредседателями комиссии являются министры сельского хозяйства – от Казахстана Сапархан Омаров и от Ирана Махмуд Ходжати. Иранскую сторону представляла делегация из 40 человек.

Согласно повестке дня, были обсуждены и согласованы вопросы укрепления торгово-экономических отношений, продвижения совместных инвестиционных проектов, увеличения двусторонней торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, сотрудничестве в области фармацевтики и здравоохранения, модернизации энергетических систем, внедрения электронной системы обмена таможенной документацией.

В частности стороны договорились о важности выполнения Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами и Исламской Республикой Иран, которое вступит в силу 27 октября 2019 года, а также Меморандума о поставках пшеницы из стран-участниц ЕАЭС на иранский рынок.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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