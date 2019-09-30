Учителя и лица работающие в сфере образования могут воспользоваться скидочной кредитной кампанией, стартующей в Nikoil bank-e

Учителя играют большую роль в воспитании каждого из нас, как достойных граждан. Проявляя уважение и заботу учителям, Nikoil Bank начинает специальную кредитную кампанию по случаю 5 октября, профессионального праздника учителей. В рамках кампании, которая проходит с 30 сентября по 11 октября 2019 года, учителя и все, кто работает в сфере образования, могут получить кредит от 16% годовых, до 48 месяцев и до 30 000 АЗН, при 0% комиссионных.

Также хотим отметить, что посредством смартфона, все клиенты с легкостью могут оформить кредитные заявки перейдя по ссылке: http://bit.ly/teciliKredit.

Кредит можно оформить во всех наших филиалах до 18.00, а филиал расположенный в Баку по улице Пушкина 30 (рядом с метро 28 мая) открыт до 20.00.

В настоящее время Nikoil Bank предоставляет услуги клиентам посредством 12 филиалов, расположенных по всей республике. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.nikoil.az или на официальных социальных страницах банка:

https://www.facebook.com/nikoilbank https://www.instagram.com/nikoilbank/

А также, позвонив по номеру (012) 981.

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