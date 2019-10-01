Путешествие в дом Вкусной Курочки 1984-2019 (ВИДЕО)

Здоровое и правильное питание в наше время зависит от многих факторов. Несомненно, мы всегда придаем большое значение способам приготовления и вкусу пищи, поступающей к нашему столу. А как насчет выбора еды? Каких принципов мы придерживаемся при выборе куриных продуктов, составляющих основную часть нашего рациона? Правильный выбор сегодня непосредственно влияет на здоровье наших будущих поколений наряду с нашим благополучием.

ОАО Птицефабрика "Сиязань бройлер" стоит на страже вашего здоровья и обеспечивает вас вкусной, качественной, халяльной и гигиенической продукцией. Вы просто покупаете куриные продукты для вашего дома, и об остальном заботимся мы. Выращиваемые с высококачественными кормами, наши куриные продукты будут предпочтительными и любимыми продуктами питания всей вашей семьи.

Потребители, которые заботятся о соответствии продукции стандартам халяль, могут спокойно покупать продукцию "Сиязань бройлер". Потому что куры "Сиязань бройлер" разделываются и очищаются в соответствии с принципами халяль. Большое значение при этом придается гигиеническим правилам и нормам. Правильное питание-это главное условие здорового образа жизни. Если вы заботитесь о вкусе, качестве, халяль стандартах и гигиене куриных продуктов, которые составляют основную часть нашего пищевого рациона, то продукция "Сиязань бройлер" - это правильный выбор для вас. С момента своего создания ОАО "Сиязань бройлер" постоянно повышает качество своей продукции и регулярно развивает процесс производства с учетом потребностей потребителей.

Завод ОАО "Сиязань бройлер" был построен и введен в эксплуатацию в 80-х годах прошлого века по личной инициативе и при большой поддержке основателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева. Хотя тогда национальный лидер занимал высокий пост в руководстве бывшего Советского Союза, он выделил время, чтобы открыть завод и дать свое благословение. Крупнейшая мясоперерабатывающая птицефабрика страны и Кавказа была построена и введена в эксплуатацию в 1984 году. С 2000-го года птицефабрика "Сиязань бройлер" продолжала свою деятельность в качестве открытого акционерного общества. Благодаря созидательным работам, производственная мощность завода выросла в 4 раза за прошедшее время. Уже более чем 35 лет, ОАО "Сиязань бройлер" производит ряд продуктов птицеводства. Птицы, выращиваемые натуральным способом в помещениях, питаются биологически чистой водой Шоллар и кормом самого высокого качества. Удовлетворяя потребности населения в течение 35 лет своей деятельности, ОАО "Птицефабрика" Сиязань бройлер " стремится к постоянному развитию и внедрению современных стандартов в производственном процессе.

С 2018 года на заводах ОАО "Сиязань бройлер" начались работы по восстановлению и модернизации. С этой целью компания подписала соглашения с ведущими голландскими компаниями, в том числе с “VDL Agrotech”, “Мейн” и “Pas Reform”. Кроме того, "Сиязань бройлер" модернизировал упаковочный процесс. Таким образом, качество вкусной продукции было дополнительно улучшено.

В результате принятых мер, разделочный цех ОАО "Сиязань бройлер" стал крупнейшим и самым современным разделочным цехом во всем Азербайджане и Южном Кавказе. Завод, созданный в соответствии с мировыми стандартами и оснащенный самыми современными оборудованиями, сохраняет статус крупнейшей мясоперерабатывающей птицефабрики всей страны и Кавказа.

Бренд Вкусная Курочка, обеспечивает города Баку и Сумгаит, а также все регионы страны высококачественной продукцией, представляет свой новый брендинг и новый качественный уровень.

Первый шаг чистой, вкусной, качественной и халяль продукции птицеводства на пути к вашему столу начинается с инкубатории ОАО "Сиязань бройлер". На первом этапе производства, яйца выдерживаются в инкубаторе в течение 21 дней. Следует отметить, что раньше ежемесячная производственная мощность инкубатора составляла 2,2 млн. яиц. Взяв за основу непрерывное развитие, ООО "Сиязань бройлер" приступило к строительству нового и современного инкубатора. Компания подписала контракт с голландской компанией “Pas Reform”, одной из ведущих компаний в этой области, чтобы начать строительство нового современного инкубатора, который позволит производить дополнительно 2,5 миллиона яиц ежемесячно. В настоящее время строительство инкубатора продолжается.

Учитывая, что ОАО" Сиязань бройлер " обеспечивает города Баку и Сумгаит, а также другие регионы страны высококачественной продукцией птицеводства, работы по реконструкции позволят увеличить охват поставок и обеспечить новый уровень качества.

Курятники - это вторая остановка Вкусной Курочки на пути в вашу кухню. В результате реконструкционных работ 168 курятников введены в эксплуатацию, проведены бетонные работы в 168 курятниках и их окрестностях.

Кроме того, компания приступила к строительству 42 новых курятников, оснащенных современным оборудованием голландской компании "VDL Agrotech". Каждый из этих курятников рассчитан на 35 000 птиц. В настоящее время, наряду с обновлением линий электропередач и канализации, внутри завода построены дополнительные дороги и уложено асфальтовое покрытие на прилегающих территориях с целью улучшения условий труда и обеспечения биобезопасности.

Следующий этап на пути птиц к вашему столу посвящен кормлению птиц правильным и чистым кормом. Без правильного питания невозможно достичь высокого качества. Как гласит пословица, что посеешь, то и пожнешь. Вкусная курица питается вкусным и качественным кормом!

С сентября 2017 года начался процесс строительства комбикормового завода ОАО "Сиязань бройлер". На заводе было установлено современное оборудование с производительностью 20 тонн в час и экструдерное оборудование с производительностью 10 тонн в час. С целью удовлетворения потребностей комбикормового завода и хранения дополнительного сырья было построено 4 2000-тонных силосных хранилищ и 8 50-тонных бункеров для продовольственного сырья. Кроме того, ведется строительство нового комбикормового завода производственной мощностью 30 тонн в час.

Привезенное на завод сырье проходит анализы в лаборатории, построенной на территории завода, и соответствующего современным стандартам.

Перевозка сырья на комбикормовый завод осуществляется по железной дороге. На железной дороге, принадлежащей компании и расположенной на 3 км вблизи завода, также был проведен капитальный ремонт.

Здоровое кормление птиц обеспечивает их высокое качество. Продукты Сиязань Бройлер - это полностью надежный выбор для вашей семьи.

Последним этапом является разделывание птиц в соответствии с гигиеническими нормами и принципами халяль.

С целью предоставления качественных услуг, в разделочном цехе ОАО "Сиязань бройлер" были проведены восстановительные работы. Согласно договору, подписанному с голландской компанией Maine, весь разделочный цех был оснащен ультрасовременным оборудованием с почасовой производственной мощностью 10.000 кур. Кроме того, соответствуя соглашению подписанному с компанией Maine, в ближайшее время должно быть завершено строительство нового разделочного цеха с производственной мощностью 12.000 кур в час.

Благодаря проведенным мероприятиям, разделочный цех компании стал крупнейшим и ведущим разделочным цехом Азербайджана и Южного Кавказа. Проведенные работы и применение двухсменного режима работы, обуславливает переработку 250 тысяч кур в сутки.

В настоящее время общий объем производства птицепродуктов на заводе составляет 5000-6000 тонн в месяц и 65000-72000 в год.

После разделки, мясо содержится в 15 камерах хранения при температуре-18-20 С и 7 камер для быстрого замораживания продуктов, недавно построенных в отделочном цехе и отвечающим современным требованиям. Каждая камера быстрого замораживания имеет емкость хранения 15 тонн и каждая из камер хранения может вмещать 4000 тонн мяса.

Следует подчеркнуть, что мясники, работающие в отделочных цехах, отбираются из верующих и добропорядочных людей. Курицы компании, разделываются в соответствии с исламскими традициями, с Бисмиллахом и лицом к Кибле.

Помимо этого, в целях улучшения гигиены и биозащиты в разделочном цехе заменено покрытие полов, системы очистки и вентиляции заменены на современные системы.

Завод ОАО "Сиязань бройлер" был зарегистрирован в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджанской Республики, надлежащая выписка из реестра была передана Агентству. Кроме того, вся производственная цепочка компании была адаптирована к международным системам управления безопасностью пищевых продуктов и получила сертификаты HACCP, ISO 22000-2005, MS 1500-2009.

Поскольку принципы халяльности являются приоритетным вопросом для "Сиязань бройлер", компания обратилась в KASCERT, функционирующую в Измире, Турции и аккредитованную JAKIM, и после тщательных проверок компании, организацией были проведены халяль аудиты. Не было обнаружено никаких несоответствий, и компания была сертифицирована в соответствии с малайзийским стандартом MS 1500:2009 Halal. Кроме того, продукция "Сиязанского бройлера" была сертифицирована Управлением мусульман Кавказа. Потребители, постоянно заботящиеся о принципах халяль, могут спокойно покупать продукцию "Сиязань бройлер".

Вся готовая продукция в строгом порядке проходит лабораторные испытания. Как уже упоминалось, инкубаторные яйца, кормовые материалы, а также произведенная птица и птицепродукты, и в целом весь производственный процесс подвергается лабораторным испытаниям. Завод ОАО "Сиязань бройлер" стремится к обеспечению высокого качества выпускаемой продукции.

В 2018 году в Лаборатории обеспечения качества функционирующая в Департаменте качества начались восстановительные работы, которые были успешно завершены. На первоначальном этапе, здание лаборатории было капитально отремонтировано и было оснащено самым современным оборудованием. Мониторинг, измерения и испытания проводятся с использованием самых современных методов анализа. Проведение микробиологических исследований, анализ крови, анализ готовой продукции свидетельствует о профессиональном подходе к качественному производству птицепродуктов. Непрерывное лабораторное тестирование проводится в критических контрольных точках, выявленных после тестирования всей цепочки производственного процесса.

ОАО "Сиязань бройлер" крайне чувствительно относится к вопросам экологии и загрязнения окружающей среды. Именно поэтому впервые в Азербайджане на территории завода введен в эксплуатацию завод по переработке отходов. Производственные отходы направляються на этот завод, тем самым предотвращая загрязнение окружающей среды.

Завод, построенный в соответствии с современными требованиями, оснащен самым новейшим оборудованием голландского и турецкого происхождения и имеет производственную мощность 150 тонн в сутки. Процесс утилизации осуществляется на качественном современном уровне. 2 8-тонных резервных котла имеют производственную мощность 16 тыс. кг, а 2 4-тонных паровых котла имеют производственную мощность 8 тонн.

Наряду с работами по реконструкции ОАО "Сиязань бройлер" расширило производственные площадки и приступило к посадке садов и внедрению современных тепличных комплексов. Ежемесячно завод производит 3500 тонн органического удобрения из куриного помета и это органическое удобрение направляется в эти сады и теплицы.

Общая площадь плодовых садов и теплиц на территории ОАО "Сиязань бройлер" составляют 370 га. 250 гектаров этой площади отведено под фруктовые сады, 100 гектаров - под кукурузу и сою, предназначенные для производства корма, а 20 гектаров отведено под современные тепличные комплексы. В фруктовых садах высажено 66500 миндальных и 52500 оливковых деревьев. В тепличных комплексах насчитывается 6 тыс. нектаринов, 5400 алычовых, 5300 абрикосовых и столько же персиковых деревьев.

На посевных площадях успешно осуществлено внедрение новейшей системы капельного орошения. Общая длина оросительных и капельных трубопроводов составляет 68 км. Общая протяженность таких труб в плодовых садах составляет 850 км. Кроме того, почва на площади более 600 гектаров была выровнена и сделана пригодной для возделывания.

Оснащенный самым современным оборудованием, завод ОАО "Сиязань бройлер" расширяет свою территорию. Компания соответствует требованиям санитарных, ветеринарных и гигиенических норм, отвечает современным требованиям и стандартам мирового уровня и сохраняет этот принцип во всех процессах своих работ.

Реконструкционные работы не ограничиваются обновлением производственных площадок и закупкой нового оборудования. Полностью заменены и установлены под землей высоковольтные линии электропередачи мощностью 10 000 кВт, обновлены канализационные линии протяженностью 2 км, заменены водопроводные линии, развернута новая газопроводная линия длиной в 6 км, проложено асфальтное покрытие на всех площадках завода, построены новые дороги, успешно заасфальтированы межзонные дороги.

ОАО "Сиязань бройлер" всегда заботится о сотрудниках компании. Следует подчеркнуть, что на работе каждому сотруднику предоставляется трехразовое питание и транспортные услуги. Кроме того, на территории предприятия капитально отремонтировано 3-этажное общежитие, отвечающее современным требованиям для работников с переменным режимом работы и созданы все условия для обеспечения эффективного и приятного времяпрепровождения сотрудников.

ОАО "Сиязань бройлер" - это компания, которая заботится о вашем будущем. Потому что еда, поступающая в наши дома, является гарантом наших будущих поколений. С коллективом, насчитывающим более 1200 сотрудников, мы постоянно работаем для вас. Поэтому отдавайте предпочтение качественной, вкусной, гигиеничной пище, соответствующей всем стандартам для предотвращения заболеваний.

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