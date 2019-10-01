В Дубае состоится саммит «Один пояс, один путь 2020»

БАКУ /Trend/ - Компания ODOBIZ являющаяся дочерним концерном Apollo Group, группы компаний базирующихся в ОАЭ, по собственной инициативе проведет 18-19 марта 2020 года саммит «Один пояс, один путь 2020» в Дубае, ОАЭ, передает Trend, со ссылкой на компанию.

Саммит предоставляет платформу для диалога и дискуссий между политиками, экспертами и специалистами. В рамках инициатива будет освещен потенциал экономики участия и финансовой системы.

Конечная цель саммита - предложить уникальные возможности для стимулирования мировой экономики, развития инфраструктуры развивающихся стран, увеличения производства и торговли, а также обеспечения занятости и возможностей, которые в конечном итоге уменьшат безработицу, бедность и стагнацию при одновременном повышении покупательной способности населения. Данная инициатива направлена на повышение прозрачности в цепочке поставок и ускорение транзакций, повышение безопасности и сокращении торговли контрафактными товарами.

Поле деятельности саммита охватывает объединение обществ, экономик и людей в целях стимулирования глобального роста во многих секторах и отраслях благодаря развитой инфраструктуре и новым торговым путям.

Концепция "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.

Отметим, что в декабре 2015 года в рамках визита в КНР Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по совместному поощрению создания «Экономического пояса Шелкового пути», тем самым была выражена поддержка Азербайджаном данной инициативы.

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MirsaidIbrahim1

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