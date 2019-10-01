Туркменистан и Австрия проведут совместный бизнес-форум

АШХАБАД /Trend/ - В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) во вторник состоялась встреча с торговым советником посольства Австрии (резиденция в Нур -Султане) Рудольфом Талером, сообщает Trend со ссылкой на СППТ.

На встрече обсуждались вопросы по подготовке совместного бизнес-форума в декабре в Ашхабаде.

Торгпред Австрии высказался за интенсификацию торговоэкономического сотрудничества. В числе перспективных направлений был назван агропром, использование высоких технологий, создание мощностей по переработке природных ископаемых. Председатель СППТ Александр Дадаев отметил динамику диалога деловых кругов двух стран. В качестве примера называлось партнерство в области животноводства, а также работа торгового представительства СППТ в Австрии.

На встрече были обсуждены и планы по реализации совместных туристических проектов. Талер был проинформирован об основных экономических показателях СППТ, экспортном потенциале туркменских предпринимателей, говорится в сообщении.

Отметим, что к Туркменистану проявляют интерес такие компании, как WOMA GmbH, Schoeller Bleckmann AG, Unger Stahlbau GmbH, Schrack Seconet AG, Oswelt GmbH, AME Interhational, Landhof, Schlafhorst, Truetzschler, Uster, Strabag SE. Австрия изучает местные проекты в сфере переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания. Рассматривается возможность участия в проектах по строительству животноводческих комплексов в Туркменистане, поставках оборудования для производства мясомолочной продукции.

Ведутся переговоры об установлении деловых контактов между туркменским акционерно-коммерческим банком «Рысгал» и «Raiffeisen Bank International» - ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии.

Сотрудничество с Австрией может касаться создания совместных инновационных производств в свободных экономических зонах Туркменистана, строительстве заводов по производству минеральных удобрений, нефтехимической и газохимической продукции.

В числе перспективных областей - создание высокотехнологичных обрабатывающих предприятий, горнодобывающая и бумажная промышленность, сфера логистики, текстильное и кожевенное производства. Актуальным видится привлечение европейских технологий в химической промышленности, производстве неметаллической минеральной продукции (стекло, керамика).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.