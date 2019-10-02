Иран нацелен на расширение сотрудничества с Туркменистаном по различным направлениям - президент

АШХАБАД /Trend/ - Иран нацелен на расширение сотрудничества с Туркменистаном по различным направлениям, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное в среду письмо президента Ирана Хасана Рухани к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову.

"История отношений наших двух стран всегда основывалась на дружбе, добрососедстве и взаимопонимании. Твёрдо убежден, что наша дружба и сотрудничество по различным направлениям будут и впредь расширяться",-говорится в послании.

Отметим, что Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За последние годы реализовано ряд крупных экономических проектов. Помимо пограничных газопроводов совместными усилиями была построена плотина "Достлук" (Дружба) и транзитная железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран.

В Туркменистане по состоянию на 1 февраля 2018 года с участием иранских компаний зарегистрировано 89 инвестиционных проектов, общая стоимость которых равна 1310,95 миллионов долларов США, 0,8 миллионов евро и 0,81 миллионов туркменских манатов. Согласно данным министерства финансов и экономики Туркменистана, в стране зафиксировано 142 предприятия различной формы собственности с участием иранского капитала, включая товарищества с ограниченной ответственностью, дочерние предприятия, представительства, филиалы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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