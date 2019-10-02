Председатель Совета Федерации России: Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС

2 октября 2019 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане прорабатывается вопрос о присоединении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), сообщает Trend со ссылкой на Kun.uz.

Об этом второго октября, сообщила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Президент Узбекистана принял решение, и в настоящее время прорабатывается вопрос о присоединении Узбекистана к ЕАЭС», - сказала спикер Совета Федерации во время встречи с председателем законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Матвиенко отметила, что в условиях глобализации ни одно государство не может быть успешным в одиночку.

«Надо объединять усилия стран, близких по интересам, строящих отношения на взаимовыгодной основе», - заявила спикер Совета Федерации.

Матвиенко понадеялась, что процесс согласования не затянется, и стороны будем иметь возможность сотрудничать и в рамках «евразийской семьи».

Напомним, Евразийский экономический союз был создан на основе Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии и Единого экономического пространства в 2014 году для обеспечения свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

На данный момент в ЕАЭС входят пять государств - Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Участники объединения пользуются правом свободного перемещения товаров, услуг и трудовых ресурсов.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан экспортировал свыше 30 тысяч т бензина
Бизнес 16:07
Тайская Helios Energy приветствует будущие партнерские отношения с быстро развивающимся рынком Узбекистана (Эксклюзив)
Энергетика 15:21
В Казахстане реализует свыше 200 проектов по цифровизации промышленного производства (Эксклюзив)
Бизнес 15:13
Узбекистан и Россия подписали меморандум по развитию ИКТ в сфере транспортной безопасности
ИКТ 14:57
Рост пассажиропотока в аэропортах Казахстана превысил 20%
Бизнес 14:55
МФК проконсультирует Узбекистан по проекту строительства парогазовой установки
Бизнес 13:28
Лента новостей
Иранский Ардебиль посетили свыше 7 млн туристов
Туризм 16:10
Казахстан экспортировал свыше 30 тысяч т бензина
Бизнес 16:07
Товарооборот Турции в сентябре превысил $30 млрд
Турция 16:01
Загатальская фабрика огласила объемы экспорта фундука
Бизнес 15:50
Вюсал Гасымлы: Азербайджан - лидер среди стран СНГ по показателям минимальной пенсии
Экономика 15:39
МИД Азербайджана и Финляндии провели очередной раунд политконсультаций
Политика 15:30
Тайская Helios Energy приветствует будущие партнерские отношения с быстро развивающимся рынком Узбекистана (Эксклюзив)
Энергетика 15:21
При использовании воздушного пространства Ирана платят по $1,5-2 млн за авиарейс
Экономика 15:21
В Казахстане реализует свыше 200 проектов по цифровизации промышленного производства (Эксклюзив)
Бизнес 15:13