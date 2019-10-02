Председатель Совета Федерации России: Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане прорабатывается вопрос о присоединении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), сообщает Trend со ссылкой на Kun.uz.
Об этом второго октября, сообщила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
«Президент Узбекистана принял решение, и в настоящее время прорабатывается вопрос о присоединении Узбекистана к ЕАЭС», - сказала спикер Совета Федерации во время встречи с председателем законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.
Матвиенко отметила, что в условиях глобализации ни одно государство не может быть успешным в одиночку.
«Надо объединять усилия стран, близких по интересам, строящих отношения на взаимовыгодной основе», - заявила спикер Совета Федерации.
Матвиенко понадеялась, что процесс согласования не затянется, и стороны будем иметь возможность сотрудничать и в рамках «евразийской семьи».
Напомним, Евразийский экономический союз был создан на основе Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии и Единого экономического пространства в 2014 году для обеспечения свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
На данный момент в ЕАЭС входят пять государств - Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Участники объединения пользуются правом свободного перемещения товаров, услуг и трудовых ресурсов.
(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)
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