Председатель Совета Федерации России: Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане прорабатывается вопрос о присоединении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), сообщает Trend со ссылкой на Kun.uz.

Об этом второго октября, сообщила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Президент Узбекистана принял решение, и в настоящее время прорабатывается вопрос о присоединении Узбекистана к ЕАЭС», - сказала спикер Совета Федерации во время встречи с председателем законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Матвиенко отметила, что в условиях глобализации ни одно государство не может быть успешным в одиночку.

«Надо объединять усилия стран, близких по интересам, строящих отношения на взаимовыгодной основе», - заявила спикер Совета Федерации.

Матвиенко понадеялась, что процесс согласования не затянется, и стороны будем иметь возможность сотрудничать и в рамках «евразийской семьи».

Напомним, Евразийский экономический союз был создан на основе Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии и Единого экономического пространства в 2014 году для обеспечения свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

На данный момент в ЕАЭС входят пять государств - Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Участники объединения пользуются правом свободного перемещения товаров, услуг и трудовых ресурсов.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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