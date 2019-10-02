Ирада Зейналова: WeClub нацелен на эффективную поддержку предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - WeClub, представляющий собой деловой клуб для предпринимателей занятых в малом и среднем бизнесе увеличит число мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса в Азербайджане. Как сообщает в среду Trend, об этом сказала руководитель проекта Ирада Зейналова в рамках выступления на очередной встрече в формате Networking, инициированной и организованной по линии WeClub.

Руководитель проекта, отметила важность принятия соответствующих мер для повышения эффективности мероприятий подобного рода.

«Организация деловых встреч под эгидой WeClub предоставляет эффективную площадку для обсуждения возможностей сотрудничества в сфере бизнеса, и в то же время открывает реальные перспективы для более тесного взаимодействия предпринимателей. Поэтому мы планируем в будущем расширить сеть деловых встреч, которые сыграют роль связующего моста между частным сектором и госструктурами», - заявила Зейналова.

Руководитель проекта напомнила участникам мероприятия о том, что сравнительно недавно было проведено первое региональное заседание клуба в городе Лянкяран, которое прошло непосредственно при организации и поддержке главы Исполнительной власти г. Ленкорань Талеха Гарашова и депутата парламента Азербайджана, почетного члена WEClub Руфата Гулиева.

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев в рамках своего выступления предложил провести еще одно региональное мероприятие клуба в городе Имишли, призвав бизнесменов принять в нем активное участие.

Говоря в целом об уровне предпринимательства в Азербайджане, депутат отметил, что руководство страны за последние годы уделяет серьезное внимание развитию малого и среднего бизнеса, улучшению делового климата, что находит отражение в отчетах международных финансовых организаций.

«Недочеты все еще есть, но они решаются, и именно поэтому я призываю бизнесменов активнее работать и двигаться к намеченным целям»,- сказал парламентарий.

Затем представитель компании "Celebi" Мадонна Алихан рассказала о регулярных заседаниях WEClub, которые, по ее словам, являются стимулом в работе деловых людей, занятых в сфере малого и среднего бизнеса.

В то же время в рамках заседания прошел семинар с участием бизнес-коуча Тебриза Гаджинского.Самые активные участники получили в подарок его книги.

В завершении в программе мероприятия состоялся аукцион, организованный благотворительной организацией "Damla".

На торги были выставлены картины и другие предметы искусства, созданные людьми с ограниченными физическими возможностями и членами малоимущих семей.

После этого участники заседания приняли участие в лотерее, где разыгрывались подарки от Chelebi.

Завершилось мероприятие презентацией вина NAXCHIVAN.

Отметим, что среди участников очередного заседания были предприниматели, представители госструктур, в том числе Государственного агентства пищевой безопасности Азербайджана, депутаты, представители диаспор, и дипломатических миссий разных стран.

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