Азербайджан превосходит Армению в 2 с лишним раза по паритету покупательной способности минимальной зарплаты

2 октября 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Размер минимальной заработной платы по паритету покупательной способности в Азербайджане более чем в два раза выше, чем в Армении. Как передает Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вусал Гасымлы, журналистам на пресс-конференции в среду.

Гасымлы отметил, что минимальная зарплата по паритету покупательной способности в Азербайджане составляет 595 долларов США.

«Таким образом, Азербайджан превосходит Армению по данному показателю в 2,1 раза. В настоящее время минимальная заработная плата в Азербайджане превышает прожиточный минимум на 40 процентов. Данный рост также свидетельствует об увеличении среднемесячной заработной платы в стране, и к концу текущего года она возрастет примерно на 15 процентов - до 625 манатов», - сказал Гасымлы.

Исполнительный директор Центра отметил, в текущем году минимальная заработная плата в Азербайджане повышалась дважды - со 130 до 250 манатов.

«При этом пакет социальных реформ 2019 года охватил 4,2 миллиона человек, а финансирование этих реформ составило 3,9 миллиарда манатов», - сказал Гасымлы.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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