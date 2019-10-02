Геологические исследования ЗАО “AzerGold” дают положительные результаты

2 октября 2019 14:44 (UTC+04:00)

Геологические исследования, осуществляемые ЗАО “AzerGold” в направлении разработки новых месторождений и расширения производственных участков, дают свои положительные результаты.

Так, влиятельная международная консалтинговая компания “Micon International”, привлеченная со стороны ЗАО для предварительной оценки ресурсов потенциально перспективного на золото участка Агйохуш, обнаруженного геологами ЗАО в 2018-ом году вблизи действующего Човдарского горнорудного предприятия, а также золотоносного участка Тулаллар на юге Гейгельского района, оценивает потенциальные ресурсы данных месторождений в 600 тыс. унций.

С целью оценки ресурсов данных участков, начиная с прошлого года со стороны ЗАО “AzerGold” осуществляются интенсивные геолого-разведочные работы. В целом, в рамках буровых работ по двум участкам были проделаны 180 разведочных скважин общей проходкой более 22 тыс. метров. Полученные образцы пород были отправлены в международно-аккредитованные лаборатории для проведения геохимических анализов. На основе полученных первичных данных анализов, консалтинговая компания предварительно оценила потенциал прогнозируемых ресурсов 500 тыс. унций по участку Тулаллар и 100 тыс. унций по участку Агйохуш. Эксплуатация данных месторождений может принести доход размером в сотни миллионов долларов США.

С целью запуска производственных процессов на этих участках в кратчайшие сроки, на данный момент осуществляются работы в направлении оценки ресурсов месторождений в соответствии с международными стандартами, проектировочные работы, металлургические и лабораторные исследования и другие необходимые меры.

Отметим, что территориальное расположение участков Агйохуш и Тулаллар вблизи Човдарского месторождения позволяет использование техничекских ресурсов Човдарского предприятия, что существенно увеличивает экономическую рентабельность проекта. Разработка новых месторождений со стороны ЗАО помимо экономической выгоды обеспечивает также вклад в развитие регионов и открытие новых рабочих мест.

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