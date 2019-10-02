Снизились показатели Узбекистана в мировом рейтинге паспортов

2 октября 2019 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В обновленном рейтинге паспортов, который показывает степень свободы передвижения граждан разных стран, узбекский паспорт потерял несколько позиций, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании Henley & Partners, специалисты которой и составили рейтинг.

С марта 2019 года Узбекистан потерял четыре позиции. Теперь страна в рейтинге занимает 85-ое место, а узбекистанцы без виз могут посетить лищь 56 стран. При этом еще полгода назад в списке безвизовых было 58 государств. А паспорт был на 81-ой строчке.

Лидерами рейтинга стали Япония и Сингапур. Они разделили первое место. Граждане этих азиатских государств без виз или с визой по прибытии могут въезжать в 190 стран. На втором месте – Южная Корея, Германия и Финляндия (по 188 стран для каждой). На третьей строчке – Италия, Дания и Люксембург (по 187 государств).

Азербайджан находится на 78-м месте, и граждане страны могут посещать 66 стран без визы.

Что касается других стран СНГ, то в лидерах Украина – 43 место и 126 государств. На втором месте Молдова – 47 место и 119 стран. Тройку лидеров замыкает Россия – 48 место и 117 стран.

В странах Центральной Азии лучший показатель у Казахстана. Граждане этой страны могут без виз посещать 75 стран (68 место в рейтинге). Хуже всех дела обстоят у Туркменистана – 51 страна и 90-е место.

К слову, самыми слабыми паспортами в мире являются документы Афганистана и Ирака. Граждане этих стран могут посещать без виз или с визой по прибытии всего 25 и 27 государств соответственно.

Henley & Partners — международная консалтинговая компания, специализирующаяся на разработке государственных программ предоставления гражданства и вида на жительство через инвестиции, а также оказания услуг в этой области частным лицам.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Продовольственные товары в Узбекистане за год подорожали на 17,5%
Бизнес 18:49
Названы приоритететные области цифровизации промышленности в Казахстане (Эксклюзив)
Бизнес 18:07
Ашхабад и Тегеран провели деловые переговоры
Туркменистан 18:04
Министерства обороны Азербайджана и Германии провели двусторонние переговоры
Общество 18:00
SOCAR AQS завершила строительство cкважины на месторождении «Западный Абшерон»
Энергетика 17:58
Азербайджан в первой десятке стран с наименьшим внешним долгом относительно ВВП
Финансы 17:50
Лента новостей
Между Грузией и Испанией могут начаться прямые авиарейсы
Туризм 18:54
Продовольственные товары в Узбекистане за год подорожали на 17,5%
Бизнес 18:49
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию (ФОТО)
Политика 18:39
Сократилась чистая прибыль "Карту Банка" Грузии
Финансы 18:35
Президент Ильхам Алиев поздравил корейского коллегу
Политика 18:33
Президент Ильхам Алиев поздравил немецкого коллегу
Политика 18:24
Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
Культура 18:17
Азербайджан усилит безопасность гражданской авиации
ИКТ 18:08
Названы приоритететные области цифровизации промышленности в Казахстане (Эксклюзив)
Бизнес 18:07