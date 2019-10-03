Азербайджанская продукция будет представлена в Германии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские компании представят свою продукцию на Международной продовольственной выставке Anuga 2019 в немецком городе Кельне, сообщает Trend со ссылкой на Минэкономики.

На выставке, которая состоится 5-6 октября, будут представлены 18 азербайджанских компаний, занимающихся производством продуктов питания.

Anuga 2019 - одна из крупнейших продовольственных выставок в мире. Ежегодно на выставке участвуют компании из более чем 100 стран мира.

Основной девиз выставки «Качество и безопасность продуктов». Первая выставка Anuga состоялась в 1924 году.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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