Азербайджан и Италия обсудили вопросы сотрудничества в сфере железных дорог

3 октября 2019 12:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Италия будут расширять двусторонние связи в сфере железных дорог, сообщает Trend со ссылкой на АЖД.

В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) прошла встреча председателя АЖД Джавида Гурбанова с послом Италии в стране Аугусто Массари.

В ходе встречи, председатель подробно проинформировал гостя о транспортно-логистическом, транзитном потенциале Азербайджана, о выгодном географическом положении, а также о работах, проделанных в направлении расширения деятельности международных транспортных коридоров.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между железными дорогами Азербайджана и Италии.

Между сторонами состоялся обмен мнениями относительно новых возможностей, созданных благодаря обновлению железных дорог и подвижного состава, работ в сфере транспортировки грузов по маршруту Европа-Азия, преимуществ железной дороги и по другим вопросам.

В свою очередь, посол Аугусто Массари отметил осуществление в транспортном секторе Азербайджана, в том числе и на железной дороге страны широкомасштабных преобразований.

Он также выразил заинтересованность своей страны в сотрудничестве с ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В ходе встречи было принято решение о дальнейшем расширении двусторонних связей.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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