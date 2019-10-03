В Баку прошел круглый стол по расширению сотрудничества предпринимателей Азербайджана и России (ФОТО) (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 14:27)

БАКУ/Trend/ - В Бакинском бизнес-центре состоялся круглый стол, посвященный развитию связей, определению новых направлений сотрудничества, обмену опытом в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) между предпринимателями Азербайджана и России.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (Агентство МСБ), круглый стол на тему "Перспективы сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса", организованный Агентством, состоялся в рамках визита российской делегации во главе с президентом Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России".

Агентство МСБ подписало меморандум о взаимопонимании с организацией "Опора России". По словам председателя правления Агентства МСБ Орхана Мамедова, меморандум затронет отношения между Азербайджаном и Россией по вопросам развития МСБ, способствует выявлению новых направлений сотрудничества, обмена опытом в области малого и среднего бизнеса.

В ходе круглого стола Мамедов также отметил, что азербайджано-российские экономические отношения успешно развиваются в различных направлениях, и выразил заинтересованность в изучении опыта зарубежных партнеров в сфере МСБ, в том числе и российской компании.

В мероприятии приняли участие представители азербайджано-российского делового совета, Caspian European Club, а также азербайджанские предприниматели, работающих в сфере сельского хозяйства, туризма, здравоохранения, консалтинга и других областях.

В рамках визита в Азербайджан представители Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» проведут ряд встреч в бизнес-структурах, а также ознакомятся с деятельностью Сумгайытского химического промышленного парка.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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