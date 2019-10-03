Товарооборот между Азербайджаном и Ираном значительно увеличился

3 октября 2019 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Иране Бунияд Гусейнов выразил надежду, что две страны будут расширять двусторонние торгово-экономические связи.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на слова посла Азербайджана в Иране Бунияда Гусейнова, прозвучавшие во время встречи с председателем Торговой палаты Тебриза Юнисом Джаалехом, за прошедший год товарооборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 74 процентов.

Дипломат также напомнил, что за последние годы президенты двух стран встречались 12 раз для укрепления двусторонних отношений и обе стороны предприняли эффективные шаги по расширению двустороннего сотрудничества. Также он отметил, что Иран и Азербайджан должны использовать возможности частного сектора.

Посол отметил, что между Азербайджаном и Ираном подписано 160 меморандумов о сотрудничестве.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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