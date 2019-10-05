Объем французских инвестиций в экономику Казахстана превысил $15 млрд

БАКУ /Trend/ - За последнее 14 лет валовый приток прямых инвестиций из Франции в Казахстан превысил 15 миллиардов долларов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Об этом стало известно в рамках встреч заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра с чрезвычайными и полномочными послами Франции и Беларуси. На них были обсуждены основные аспекты двустороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы укрепления дипломатических отношений.

Так, в ходе беседы с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Казахстане Филиппом Мартинэ, Скляр отметил, что сегодня Франция входит в пятерку основных торговых партнеров Казахстана и является одним из основных инвесторов в экономику страны, а товарооборот имеет позитивную динамику роста. За последнее 14 лет валовый приток прямых инвестиций из Франции в Казахстан превысил 15 миллиардов долларов.

Вместе с тем, в ходе официальной встречи с послом Беларуси Анатолием Ничкасовым, были обсуждены основы развития давних двусторонних отношений, актуальные вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС. Также была обсуждена подготовка к проведению предстоящего 15-го заседания Казахстанско-Белорусской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству, запланированного на восьмое-девятое октября 2019 года в городе Нур-Султан.

В рамках МПК будут рассмотрены важные вопросы в области промышленной кооперации и поставок техники, культурно-гуманитарной сферы, торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Республикой Беларусь, перспективы его расширения и многое другое.

По итогам встречи стороны договорились и дальше сохранять положительный вектор развития добрососедских отношений и прилагать все усилия по их укреплению.

Официальный курс на пятое октября составляет 388.89 KZT/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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