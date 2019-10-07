Глава Узбекистана утвердил два международных соглашения

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил два международных соглашения, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции.

В частности, президент утвердил соглашение между правительствами Узбекистана и Беларуси о межрегиональном сотрудничестве.

Также постановлением президента принят документ о взаимодействии таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности со странами СНГ.

Документ был подписан на заседании совета глав правительств стран СНГ 31 мая в Ашхабаде.

Государственный таможенный комитет определен как компетентный орган Узбекистана, ответственный за реализацию указанного международного договора. Соглашение позволяет таможенным службам стран СНГ обмениваться информацией о выявленных случаях контрафактных товаров, что позволит эффективно противодействовать перемещению такой продукции.

Соглашение позволит обеспечить высокий уровень защиты прав на объекты интеллектуальной собственности во взаимной торговле на пространстве Содружества.

(Автор: Фахри Вакилов)

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