Минсельхоз направит около 1,25 млн манатов на установку различных агросистем

7 октября 2019 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Научно-исследовательский институт фруктоводства и чаеводства министерства сельского хозяйства Азербайджана заключил контракт с ООО Parlar Ting A.T, сообщает Trend со ссылкой на сайт госзакупок etender.gov.az.

Соответствующий контракт был подписан на сумму 1 245 000 манатов.

Соглашение предусматривает установку капельного орошения, системы раннего оповещения, систем защиты от солнца и града на садовых участках площадью 15 гектаров.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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