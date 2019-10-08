Президент Казахстана поручил увеличить количество международных рейсов

8 октября 2019 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить количество международных рейсов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

По словам Токаева, на данный момент из столицы страны города Нур-Султана прямые рейсы выполняются по менее чем 30 международным направлениям.

«Этого недостаточно! Столица резонно позиционирует себя как международный центр. Чтобы стать таковым, важно соединить столицу прямыми рейсами с ведущими городами мира и международными финансовыми центрами", - сказал глава государства.

В связи с этим Токаев дал соответствующее поручение правительству страны.

Напомним, что ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов отмечал, что вскоре в Казахстане начнут осуществлять деятельность такие авиакомпании, как «Qatar Airways» (Доха, 2020 год), «Emirates» (Дубаи, 2021 год), «China Eastern» (Шанхай, 2021 год), «Уральские Авиалинии», «Победа» и другие.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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